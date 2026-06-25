Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 12-jährige Vermisste wieder aufgetaucht

Selfkant-Saeffelen (ots)

Die 12-jährige Arina S. wurde als vermisst gemeldet. (Wir berichteten darüber mit PB Nr. 160_NA vom 9. Juni 2026) Sie war bereits mehrfach aus ihrer Wohngruppe im Selfkant weggelaufen und hatte sich zu Familienangehörigen nach Mönchengladbach begeben. Sie tauchte bereits in der vergangenen Woche bei ihrer Familie wieder auf, so dass die Fahndung nicht mehr aufrechterhalten werden muss. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell