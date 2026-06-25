Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte werfen Einkaufswagen von Brücke

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch (24. Juni) fuhr eine Frau kurz vor Mitternacht mit ihrem Auto auf der B 57 aus Richtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Rath-Anhoven, als sie im Bereich der Brücke, die das Oerather Mühlenfeld mit dem Hoogenhof verbindet, einen Einkaufswagen auf der Fahrbahnmitte wahrnahm. Sie stieß mit dem Hindernis nicht zusammen, hielt an und räumte den Einkaufswagen, der nach ersten Erkenntnissen von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen wurde, beiseite. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die auf der Brücke zur in Rede stehenden Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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