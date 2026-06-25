PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte werfen Einkaufswagen von Brücke
Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch (24. Juni) fuhr eine Frau kurz vor Mitternacht mit ihrem Auto auf der B 57 aus Richtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Rath-Anhoven, als sie im Bereich der Brücke, die das Oerather Mühlenfeld mit dem Hoogenhof verbindet, einen Einkaufswagen auf der Fahrbahnmitte wahrnahm. Sie stieß mit dem Hindernis nicht zusammen, hielt an und räumte den Einkaufswagen, der nach ersten Erkenntnissen von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen wurde, beiseite. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die auf der Brücke zur in Rede stehenden Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 10:04

    POL-HS: 12-jährige Vermisste wieder aufgetaucht

    Selfkant-Saeffelen (ots) - Die 12-jährige Arina S. wurde als vermisst gemeldet. (Wir berichteten darüber mit PB Nr. 160_NA vom 9. Juni 2026) Sie war bereits mehrfach aus ihrer Wohngruppe im Selfkant weggelaufen und hatte sich zu Familienangehörigen nach Mönchengladbach begeben. Sie tauchte bereits in der vergangenen Woche bei ihrer Familie wieder auf, so dass die Fahndung nicht mehr aufrechterhalten werden muss. ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 17:48

    POL-HS: Polizeibericht vom 24.06.2026

    Heinsberg (ots) - Heinsberg - Karken - Feldbrände Am heutigen Tag, gegen 16.08 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei eine Meldung in Bezug auf Feldbrände ein. Die Feuerwehr wurde in Kenntnis gesetzt und erschien mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Es brannten mehrere Felder im Bereich Wolfhagermühle/Am Winkel. Alle Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Brandursache ist noch ungeklärt. Die ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Kraftrad gestohlen / Zeugensuche

    Heinsberg-Kirchhoven (ots) - Am Dienstagnachmittag (23. Juni) stahlen zwei unbekannte männliche Personen gegen 16 Uhr ein blau/weißes Kraftrad der Marke Aprilia mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-). Das Zweirad stand in der Stapper Straße auf einem Schotterparkplatz, der über einen Wirtschaftsweg zum Lago führt. Die Täter waren zuvor mit einem roten Motorrad zum Tatort gekommen. Beide trugen einen Motorradhelm und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren