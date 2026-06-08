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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug - Wer kennt die Tatverdächtige?

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 30. Januar 2025, hob eine bislang unbekannte Frau gegen 17 Uhr in einer Bankfiliale auf der Steeler Straße in Rotthausen mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte Bargeld von einem Konto ab. Die Lichtbilder der Tatverdächtigen stammen aus der Videoüberwachung des entsprechenden Geldinstituts und zeigen die Tatverdächtige. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/205930

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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