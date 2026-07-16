Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einem 14-jährigen Radfahrer: unbekannter Pkw-Fahrer flüchtet

Werne (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2026, um 12:25 Uhr kam es gegen 12:25 Uhr im Kreisverkehr Bahnhofstraße/ Fürstenhof in Werne zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht.

Ein 14-jähriger Radfahrer aus Werne befuhr die Bahnhofstraße in Richtung "Penningrode" und wollte die Straße "Fürstenhof" im Kreisverkehr auf dem Fahrradschutzstreifen überqueren, als plötzlich aus der Straße "Fürstenhof" ein Pkw fuhr und ihm die Vorfahrt nahm. Der 14-Jährige musste eine Vollbremsung durchführen und stürzte dabei mit seinem Fahrrad.

Zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht.

Bei dem Unfall verletzte sich der Jugendliche leicht.

Es werden nun Zeugen des Verkehrsunfalls und der Fahrer des Pkw gesucht.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte mit Hinweisen zum gesuchten Pkw-Fahrer an die Polizei in Werne: 02389 921 3420. Weitere Kontaktmöglichkeiten: 02303 921 0 oder poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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