PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einem 14-jährigen Radfahrer: unbekannter Pkw-Fahrer flüchtet

Werne (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2026, um 12:25 Uhr kam es gegen 12:25 Uhr im Kreisverkehr Bahnhofstraße/ Fürstenhof in Werne zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht.

Ein 14-jähriger Radfahrer aus Werne befuhr die Bahnhofstraße in Richtung "Penningrode" und wollte die Straße "Fürstenhof" im Kreisverkehr auf dem Fahrradschutzstreifen überqueren, als plötzlich aus der Straße "Fürstenhof" ein Pkw fuhr und ihm die Vorfahrt nahm. Der 14-Jährige musste eine Vollbremsung durchführen und stürzte dabei mit seinem Fahrrad.

Zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht.

Bei dem Unfall verletzte sich der Jugendliche leicht.

Es werden nun Zeugen des Verkehrsunfalls und der Fahrer des Pkw gesucht.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte mit Hinweisen zum gesuchten Pkw-Fahrer an die Polizei in Werne: 02389 921 3420. Weitere Kontaktmöglichkeiten: 02303 921 0 oder poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 11:54

    POL-UN: Kamen - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kamen-Mitte

    Kamen (ots) - Zwischen Montag (13.07.2026) und Dienstag (14.07.2026) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Weststraße in Kamen-Mitte eingedrungen. Durch Aufhebeln der Wohnungstür konnten die Täter zwischen 14:10 Uhr (Montag) und 14:40 Uhr (Dienstag) in die Räumlichkeiten der Wohnung gelangen und ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 10:47

    POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug

    Kamen (ots) - Zwischen Montag, 08.12.2025, und Donnerstag, 11.12.2025, hob ein bislang unbekannter Täter Geld mit einer zuvor entwendeten EC-Karte ab. Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder des tatverdächtigen Mannes. Hier der Link zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/209919 Wer kann Angaben zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren