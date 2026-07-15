POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug
Kamen (ots)
Zwischen Montag, 08.12.2025, und Donnerstag, 11.12.2025, hob ein bislang unbekannter Täter Geld mit einer zuvor entwendeten EC-Karte ab.
Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder des tatverdächtigen Mannes.
Hier der Link zum Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/209919
Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen?
Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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