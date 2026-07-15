Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Aufgebrochener Automat - Zeugen gesucht

Holzwickede (ots)

Am Dienstag (14.07.2026) kam es gegen 03:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Automaten an der Nordstraße in Holzwickede. Dieser befindet sich mit weiteren Automaten in einem öffentlich zugänglichen ehemaligen Ladenlokal.

Der Automat beinhaltet Spielwaren, welche mit einem Greifarm erangelt werden müssen. Die Scheibe des Automaten wurde eingeschlagen.

Ob und was aus dem Automaten entwendet wurde, lässt sich nicht sagen.

Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Aufbruchs beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02304 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

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