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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Täter verschafft sich Zutritt in Wohnung

Schwerte (ots)

Am Dienstag (17.07.2026) ist es gegen 16:00 Uhr an der Straße Schmalzkamp zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 85-jährigen Schwerterin gekommen.

Unter der Legende eines falschen Wasserrohrbruchs verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung der Seniorin. Der Mann entwendete einen Schmuckkasten mitsamt Inhalt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - nicht sehr groß, etwa 170 cm
   - akurat angezogen
   - dunkle Haare
   - zwischen 45 und 50 Jahre alt
   - sprach akzentfrei Deutsch

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02307 921 3320, 02303 921 0 oder gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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