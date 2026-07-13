Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Täter verschaffen sich Zutritt in Mehrfamilienhauswohnung

Bönen (ots)

Am Samstag (11.07.2026) haben Unbekannte gegen 13:00 Uhr die Wohnung einer 89-Bönenerin "Am Peterskamp" aufgesucht. Unter der Legende "die Funktionstüchtigkeit der Heizungen überprüfen zu müssen", verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt.

Während ein Täter die 89-Jährige in ein Gespräch verwickelte, entwendete ein zweiter Täter Schmuck, eine Handtasche sowie Porzellan.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- Männlich - Ca. 40 Jahre alt - Ca. 175 cm groß - Normale Statur - Bart oberhalb der Lippe (dunkle Farbe) - Kurze, schwarze Haare - Keine Brille - Bekleidung: weißes T-Shirt, Jeanshose - Sprach akzentfreies Deutsch

2. Person:

- Männlich - Lockiges, dunkelbraunes Haar - Fliederfarbenes Kurzarmhemd

Hier noch einmal wichtige Tipps der Polizei NRW für mehr Sicherheit an Ihrer Haustür:

- Termine prüfen: Wurde die Ablesung mindestens einige Tage vorher durch einen Aushang im Hausflur angekündigt? Wenn nicht, ist höchste Vorsicht geboten. - Ausweis zeigen lassen: Lassen Sie sich den Mitarbeiterausweis und ein offizielles Dokument zeigen. - Sperrkette nutzen: Öffnen Sie die Wohnungstür nur mit vorgelegtem Sperrriegel oder einer Türkette. - Wohnungstür schließen: Lassen Sie die Täter nicht einfach in die Wohnung und lassen Sie Ihre Wohnungstür während der Ablesung niemals offenstehen. - Nicht unter Druck setzen lassen: Betrüger nutzen oft Notsituationen oder geben sich als besonders wichtig aus. - Nachbarn einbinden: Bitten Sie im Zweifel einen Nachbarn oder eine Vertrauensperson dazu. - Im Zweifel 110: Wählen Sie sofort den Notruf, wenn Ihnen Personen verdächtig vorkommen. Besser einmal zu viel die Polizei gerufen als einmal zu wenig.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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