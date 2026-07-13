Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - 22-jähriger Mann randaliert am Busbahnhof in Werne

Werne (ots)

Ein 22-jähriger Deutscher aus Wuppertal randalierte am Freitag, 10.07.2026 gegen 21.10 Uhr am Busbahnhof in Werne (Konrad-Adenauer-Platz).

Neben verbalen Bedrohungen gegen eine unbestimmte Personengruppe, schlug er gegen einen vorbeifahrenden PKW, bewarf einen geparkten PKW mit einer bereits zuvor beschädigten Flasche und beschädigte ein Fahrrad an dem er den Fahrradständer abbrach.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Gefährliche Gegenstände wurden bei dem Mann nicht aufgefunden. Es wurde niemand verletzt.

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