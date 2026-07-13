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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Pkw-Fahrer mit 1,58 Promille rutscht in Graben

Kamen (ots)

Ein 22-Jähriger aus Kamen war am frühen Sonntagmorgen (12.07.2026) gegen 01:20 Uhr auf der Lindenallee in Kamen-Methler unterwegs, als er die Kontrolle über den Pkw seines Beifahrers verlor.

Dieser hatte den 22-Jährigen fahren lassen.

In der Rechtskurve zur Straße "Altenmethler" rutschte der Pkw dann in einen Graben auf der anderen Fahrbahnseite.

Bei Treffen der Polizei bemerkten die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch. Einem freiwillig vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest stimmte der 22-Jährige zu. Der Test ergab einen Wert von 1,58 Promille.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Es entstand geringer Flurschaden durch den Unfall.

Verletzt wurde augenscheinlich niemand.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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