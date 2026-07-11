POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger
Bergkamen (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (10.07.2026) gegen 13:15 Uhr wurde ein Fußgänger schwer verletzt.
Der 22-jährige Fußgänger aus Bergkamen beabsichtigte die Fritz-Husemann-Straße fußläufig zu überqueren.
Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Bergkamen verlangsamte seine Fahrt, um den Fußgänger queren zu lassen. Ein zweiter 35-jähriger Motorradfahrer, ebenfalls aus Bergkamen, wollte den anderen Motorradfahrer überholen und übersah den Fußgänger.
Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Kradfahrer. Hierbei wurde der Fußgänger schwer verletzt, so dass dieser dem Krankenhaus zugeführt wurde.
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