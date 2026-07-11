Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Kradfahrer

Holzwickede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (10.07.2026) in Holzwickede ist ein Kradfahrer leicht verletzt worden.

Der 18-jährige Kradfahrer aus Dortmund befuhr gegen 20:00 Uhr die Schwerter Straße in südlicher Fahrtrichtung. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn. Der Kradfahrer touchierte zunächst eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Holzwickede und verlor danach die Kontrolle über sein Krad. Aufgrund dessen kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 59-jährigen Pkw-Fahrer aus Schwerte.

Der Kradfahrer wurde leicht verletzt dem Christlichen Klinikum Unna West zugeführt.

An dem Krad lag ein Totalschaden vor. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8500 Euro.

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