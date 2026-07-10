Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Einladung zum Pressetermin: Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Kreispolizeibehörde Unna und dem Multikulturellen Forum e. V.

Unna (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna und das Multikulturelle Forum e. V. (MkF) besiegeln ihre künftige Zusammenarbeit im Rahmen einer feierlichen Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung. Der Termin findet am kommenden Dienstag, 14.07.2026, um 15.00 Uhr im Kreishaus Unna statt.

Unterzeichnet wird die Vereinbarung durch Landrat und Behördenleiter Mario Löhr sowie den Geschäftsführer des Multikulturellen Forums e. V., Kenan Kücük.

Mit dieser Vereinbarung wird die Zusammenarbeit im Bereich der interkulturellen Öffnung und des Diversity Managements fest institutionalisiert. Ziel ist es, auf Basis einer ersten erfolgreichen Pilotveranstaltung (u. a. zu Themen wie Alltagsdiskriminierung und Sensibilisierung bei behördlichen Ermessensentscheidungen) die interkulturelle Kompetenz innerhalb der Behörde nachhaltig zu stärken. Die Polizei profitiert hierbei künftig von maßgeschneiderten Fortbildungs- und Beratungsangeboten des MkF, um das gegenseitige Vertrauen zwischen Bevölkerung und Polizei im Kreis weiter auszubauen. Zu diesem Termin sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen. Neben Bildaufnahmen der Unterzeichnung besteht vor Ort die Gelegenheit, Fragen zur Kooperation an die Beteiligten zu richten.

Am Veranstaltungstag melden Sie sich bitte vor Veranstaltungsbeginn direkt an der Information im Kreishaus (Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna), wo Sie in Empfang genommen werden.

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