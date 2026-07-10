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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Brand in einem Einfamilienhaus: eine tote Person

Selm (ots)

Am Freitag (10.07.2026) kam es gegen 02:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus an der "Lange Straße" in Selm zu einem Brand.

Die Feuerwehr konnte den Vollbrand löschen. Während der Löscharbeiten, die bis ca. 06:15 Uhr andauerten, kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der "Lange Straße".

Es konnte eine verstorbene, bislang unbekannte Person festgestellt werden.

Weitere Verstorbene oder verletzte Personen gab es nicht.

Die Ermittlungen zur Brandursache und zur verstorbenen Person laufen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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