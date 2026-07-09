Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Pkw und Motorrad stoßen bei Unfall zusammen

Unna (ots)

Am Mittwoch, den 08.07.2026, um 07:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer auf der Werler Straße (B1), kurz vor dem Kreuzungsbereich Heinrich-Hertz-Straße/Twiete in Unna.

Ein 39-jähriger Kamener beabsichtigte mit seinem Pkw von der Werler Straße in die Heinrich-Hertz-Straße abzubiegen. Ein 58-jähriger Selmer befuhr den Linksabbiegestreifen ebenfalls und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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