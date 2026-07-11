Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit 2 verletzten Mädchen auf E-Scooter

Werne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (10.07.2026) gegen 18:00 Uhr wurden 2 E-Scooter-Fahrerinnen verletzt.

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Dortmund befuhr den Kreisverkehr Münsterstraße/Burgstraße in Werne. An der Ausfahrt in südlicher Richtung der Münsterstraße wollte er aus dem Kreisverkehr herausfahren. Hierbei übersah er die 15-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Werne, die verbotswidrig mit einer 14-jährigen Beifahrerin aus Werne entgegen der Fahrtrichtung den Kreisverkehr auf dem Fußgängerüberweg befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei verletzte sich die 15-jährige schwer und die 14-jährige leicht. Beide wurden in die Kinderklinik verbracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

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