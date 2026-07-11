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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kleinkraftradfahrer

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (10.07.2026) verletzte sich ein Kleinkraftradfahrer schwer.

Gegen 12:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Hansastraße in Fahrtrichtung Westen. In Höhe des Baumarktes musste er verkehrsbedingt anhalten.

Dies übersah der 17-jährige Kleinkraftradfahrer aus Dortmund und fuhr auf den Pkw auf.

Hierbei verletzte sich dieser schwer. Er musste dem Krankenhaus zugeführt werden.

Die Hansastraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

Es entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
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Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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