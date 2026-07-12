POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Schmuck entwendet
Unna (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (10.07.2026), 20:15 Uhr und Samstag (11.07.2026), 07:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Straße Am Stuckenberg in Unna ein.
Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.
Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu wenden.
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