Polizei Dortmund

POL-DO: 10-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Lünen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0419

Ein 10-jähriger Junge ist am Donnerstagabend (26.05.) bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto auf der Grenzstraße in Lünen schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge gegen 19:30 Uhr mit seinem Fahrrad den Verbindungsweg, der auf die Grenzstraße mündet. Zeitgleich war ein Autofahrer auf der Grenzstraße in Fahrtrichtung Steinstraße unterwegs.

Im Einmündungsbereich übersah der Autofahrer den Jungen und es kam zu einem Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß stürzte der 10-Jährige und verletzte sich schwer. Rettungskräfte versorgten den Jungen zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend mit einem Rettungswagen in eine Dortmunder Kinderklinik.

Bei einer ersten Einlassung gab der Fahrer an, aufgrund der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Der Autofahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle vollständig gesperrt.

Die Polizei empfiehlt insbesondere bei tief stehender Sonne aufmerksam zu fahren und die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anzupassen. Gerade in den Abendstunden kann Blendung zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen.

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