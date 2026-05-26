Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach einem Sexualdelikt vom Mitte April auf dem Friedhof in Dortmund-Scharnhorst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0416

Am Freitagnachmittag (17. April) kam es zu einem Sexualdelikt auf dem Friedhof Scharnhorst in Dortmund zum Nachteil einer 23-jährigen Frau. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6259880 (Lfd.: 0325).

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei Dortmund nun mit einem Phantombild nach dem bislang unbekannten Täter. Das Phantombild ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/204725

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen auf dem Phantombild machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

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