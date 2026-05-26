Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt auf der BAB 45 - Polizei stoppt fahrerlaubnislose und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Autofahrerin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0414

Am Sonntagmorgen (25.05.) hat die Polizei auf der Bundesautobahn 45 in Fahrtrichtung Frankfurt eine 41-jährige Autofahrerin nach einer längeren Verfolungsfahrt gestoppt. Gegen die Frau wird nun wegen mehrerer Verkehrs- und Strafdelikte ermittelt.

Einer Streifenwagenbesatzung der Autobahn war der graue VW Golf gegen 9Uhr aufgefallen, nachdem dieser ein anderes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit verbotswidrig rechts überholt hatte. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und forderten die Fahrerin mehrfach zum Anhalten auf.

Mehrere Anhalteversuche auf den vorhandenen Parkplätzen scheiterten. Die Fahrerin flüchtete über mehrere Kilometer vor den polizeilichen Maßnahmen, wobei sie wiederholt zwischen den Fahrsteifen wechselte. Zu konkreten Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Im Bereich eingerichteten Dauerbaustelle im Bereich Drolshagen gelang es den Einsatzkräften mit Hilfe weiterer Verkehrsteilnehmer den Verkehr herunterzubremsen und anzuhalten. Dort stoppte auch die Fahrerin des grauen VW Golfs. Da diese trotz mehrfacher Aufforderung weder die Türen öffnete noch das Fahrzeug verließ, schlugen die Polizeibeamten die Seitenscheiben des Autos ein, um die Frau unter Anwendung von unmittelbaren Zwang aus dem Fahrzeug zu holen.

Während der Maßnahme leistete die Frau Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Die Frau sowie zwei Polizeibeamte wurden durch die Glassplitter leicht verletzt. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Da dieser Verdacht bestand und ein durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis zeigte, wurde der Beschuldigten im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da diese ihr bereits rechtskräftig entzogen wurde.

Gegen die 41-Jährige wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, sowie Gefährdung des Strafverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell