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Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf dem Burgwall: Fünf Personen leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0412

In der Nacht zum Montag (25.05.2026) ist es auf dem Burgwall in der Dortmunder Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen, bei dem fünf Personen leichte Verletzungen erlitten.

Nach ersten Erkenntnissen beschleunigte gegen 03:00 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Hamm seinen Pkw, um mit möglichst hoher Geschwindigkeit an den dort verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei nahm er den Wagen eines 22-jährigen Dortmunders zu spät wahr. Der Hammer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen das Heck des Dortmunders. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug nach links auf den vorausfahrenden Pkw eines 26-jährigen Kölners aufgeschoben.

Der Wagen des Unfallverursachers prallte im weiteren Verlauf nach rechts ab und stieß gegen ein Auto, das auf dem dortigen Parkstreifen geparkt war.

Durch den Zusammenstoß wurden der Dortmunder und der Kölner sowie deren 3 weitere Insassen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam musste der Burgwall gesperrt werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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