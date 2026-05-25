Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Disko-Besuch betrunken Auto gefahren: Polizei nimmt uneinsichtigen Mann vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0411

Am Montagmorgen (25.05.) setzte sich ein Mann betrunken hinter das Steuer seines Autos. Während der anschließenden Kontrolle griff er einen Polizeibeamten an und leistete Widerstand.

Gegen 3:50 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Mann nach dem Besuch einer Diskothek an der Straße "Im Spähenfelde" zu seinem Auto lief und losfuhr. Dieser hatte zuvor eine Vielzahl alkoholischer Getränke konsumiert. Die Zeugen versuchten noch, den Mann vom Fahren abzuhalten. Dieser zeigte sich jedoch unbeeindruckt und fuhr mit seinem VW davon. Die Zeugen wählten daraufhin den Notruf 110.

Einsatzkräfte trafen den Mann kurz darauf auf dem Gelände einer Tankstelle an der Klönnestraße an. Beim Erblicken der Einsatzkräfte verhielt er sich sofort aggressiv und pöbelte diese an. Anschließend lief er auf die Beamten zu und packte einen Polizisten an der Schulter. Unter Vorhalt des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) konnten die Einsatzkräfte den Mann schließlich überwältigen und vorläufig festnehmen. Im Inneren seines VW fanden die Beamten zwei Flaschen Vodka.

Auch auf der Polizeiwache zeigte sich der 20-Jährige (aus Burbach) wenig kooperativ. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab, die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an. Auch hier leistete er massiven Widerstand, sodass ein Arzt die Blutprobe schließlich unter Zwang entnahm.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 20-Jährige die Polizeiwache verlassen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Den Mann erwarten nun zahlreiche Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

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