Polizei Dortmund

POL-DO: AirTags führen Polizei zu mutmaßlichem Einbrecher - zahlreiche hochwertige Baumaschinen sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0413

Nach einem Einbruch in einen Transporter an der Heilbronner Straße in Dortmund hat die Polizei zahlreiche hochwertige Baumaschinen sichergestellt und einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter am Sonntag (24. Mai 2026) gegen 15:30 Uhr einen Transporter auf und entwendeten daraus mehrere hochwertige Baumaschinen. Die Werkzeugkoffer waren mit AirTags versehen.

Am Folgetag erhielt der Eigentümer ein Signal der entwendeten Gegenstände. Ermittlungen führten die Polizei zu einer Wohnanschrift in Dortmund. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen Ton aus einem Sprinter wahrnehmen, der zu den georteten AirTags passte. In einer Wohnung trafen die Beamten zudem drei Tatverdächtige an. Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizisten den Sprinter. Dabei fanden sie nach bisherigen Erkenntnissen 50 bis 70 weitere hochwertige Baumaschinen. Die Beamten stellten den Sprinter sowie die aufgefundenen Gegenstände sicher.

Den mutmaßlichen Haupttäter nahmen die Polizisten vorläufig fest. Es handelt sich um einen 32-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Ermittlungen dauern an.

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