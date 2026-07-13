Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Holzwickede (ots)

Am Freitag (10.07.2026) ist es gegen 10:00 Uhr an der Hauptstraße in Holzwickede zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 79-jährigen Holzwickederin gekommen.

Die Seniorin wurde von einer ihr unbekannten Frau mit den Worten "Schöne Frau" angesprochen. Im weiteren Verlauf legte die Unbekannte der 79-Jährigen die Hände auf die Schultern. Erst einige Zeit später bemerkte die Geschädigte, dass ihre Goldkette entwendet worden war.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,60 Meter groß - etwa 30 bis 35 Jahre alt - dunkle, schulterlange Haare - rumänischer Phänotyp

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur beschriebenen Frau machen können, sich bei der Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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