Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Unna (ots)

Am Montag (13.07.2026) drangen bislang unbekannte Täter, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr, in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Glückaufstraße ein.

Die Wohnungstür wurde aufgehebelt. Derzeit kann noch keine Angabe über mögliches Diebesgut gemacht werden.

Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu wenden. Oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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