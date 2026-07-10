Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260710 - 0874 Frankfurt-Fechenheim: Schwerer Verkehrsunfall mit E-Scooter
Frankfurt (ots)
(bo) Gestern Morgen (9. Juli 2026) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem PKW in Fechenheim.
Gegen 06:10 Uhr befuhr die 30-jährige Fahrerin eines Audi Uhr die Carl-Benz-Straße in Richtung Dieburger Straße. Ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr den Fahrradstreifen der Carl-Benz-Straße in Richtung Robert-Bosch-Straße entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung.
Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der 26-Jährige in Höhe der Hausnummer 31 auf die Fahrbahn. Dort kam es zu einer Kollision zwischen dem E-Scooter und dem PKW. Der E-Scooter traf den Audi am vorderen rechten Stoßfänger und der 26-Jährige stürzte dabei auf den PKW.
Der 26-Jährige erlitt Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell