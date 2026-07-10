PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260710 - 0874 Frankfurt-Fechenheim: Schwerer Verkehrsunfall mit E-Scooter

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Morgen (9. Juli 2026) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem PKW in Fechenheim.

Gegen 06:10 Uhr befuhr die 30-jährige Fahrerin eines Audi Uhr die Carl-Benz-Straße in Richtung Dieburger Straße. Ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr den Fahrradstreifen der Carl-Benz-Straße in Richtung Robert-Bosch-Straße entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der 26-Jährige in Höhe der Hausnummer 31 auf die Fahrbahn. Dort kam es zu einer Kollision zwischen dem E-Scooter und dem PKW. Der E-Scooter traf den Audi am vorderen rechten Stoßfänger und der 26-Jährige stürzte dabei auf den PKW.

Der 26-Jährige erlitt Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 14:07

    POL-F: 260710 - 0873 Frankfurt-Seckbach: Tödlicher Verkehrsunfall

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Vormittag (9. Juli 2026) ereignete sich in Seckbach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 55-jährige Fahrer eines Fiat gegen 11:15 Uhr die B521 aus Richtung Friedberger Landstraße kommend in Richtung Bergen-Enkheim. Ein 32-jähriger LKW-Fahrer befuhr die B521 ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 14:05

    POL-F: 260710 - 0872 Frankfurt - Fechenheim: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ha) Polizisten nahmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (9. auf 10. Juli 2026) einen 26-Jährigen fest, der im Verdacht steht, zuvor in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Nach aktuellen Erkenntnissen habe der Mann gegen 00:10 Uhr versucht, über den Balkon in eine Wohnung im 1. Obergeschoss in der Lauterbacher Straße einzusteigen. Als die ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 11:34

    POL-F: 260709 - 0871 Frankfurt - Schwanheim: Brand in Mehrfamilienhaus

    Frankfurt (ots) - (di) Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwanheim beschäftigte gestern (08. Juli 2026) ein Großaufgebot der Feuerwehr und Polizei. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Folgetag hin. Nach bisherigen Erkenntnissen brach in einem Mehrfamilienhaus in der Geisenheimer Straße im 3. OG ein Feuer aus, das sich rasch auf den Dachstuhl ausbreitete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren