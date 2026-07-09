Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260709 - 0871 Frankfurt - Schwanheim: Brand in Mehrfamilienhaus
Frankfurt (ots)
(di) Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwanheim beschäftigte gestern (08. Juli 2026) ein Großaufgebot der Feuerwehr und Polizei. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Folgetag hin.
Nach bisherigen Erkenntnissen brach in einem Mehrfamilienhaus in der Geisenheimer Straße im 3. OG ein Feuer aus, das sich rasch auf den Dachstuhl ausbreitete und umfangreiche Lösch- und Nachlöscharbeiten erforderlich machte. Die Löscharbeiten zogen sich über die Nacht bis in den heutigen Tag hinein.
Aufgrund der Einsatzmaßnahmen waren großräumige Sperrungen erforderlich. Der Bereich um die Geiseheimer Straße wurde für die Dauer des Einsatzes für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Alle Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Es liegen keine Hinweise auf verletzte Personen vor.
Was den Brand ausgelöst hat, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.
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