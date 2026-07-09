Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260709 - 0868 Frankfurt-Fechenheim: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Vormittag (8. Juli 2026) leistete ein 26-jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in Fechenheim.

Nach aktuellen Erkenntnissen sei der Tatverdächtige mit seiner Mutter und seiner Schwester in der Wohnung "An der Seehecke" in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, weshalb die Mutter den Notruf verständigte. Beim Eintreffen der Streife befand sich der 26-Jährige im Wohnzimmer und trat von Beginn an äußerst aggressiv gegenüber den Beamten auf. Da er auf Anweisungen der Polizisten nicht reagierte, sollte er fixiert werden. Gegen die Fixierung leistete er Widerstand, in dem er sich sperrte und versuchte sich der Fesselung zu entziehen.

Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands verbrachten die Beamten den 26-Jährigen anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell