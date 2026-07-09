Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260709 - 0867 Frankfurt: 57. Großkontrolle im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Tag (08.Juli 2026) führten Kräfte der Polizei Frankfurt, des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, der Bundespolizei, des Zolls und der Stadtpolizei Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet und in der Innenstadt durch. Parallel wurden zudem stationäre Verkehrskontrollen im räumlichen Umfeld der Maßnahmen durchgeführt.

Im Ergebnis kontrollierten die Beamten zwischen 14:00 Uhr - 22:00 Uhr knapp 250 Personen, knapp 90 Fahrzeuge und diverse Lokalitäten. Hierbei wurden 36 Strafanzeigen sowie 88 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt, neun Personen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt eingeliefert. Der überwiegende Teil der Strafanzeigen wurde auf Grund des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gefertigt sowie auf Grund von Verstößen gegen das Waffengesetz, dem Besitz oder Handel mit Betäubungsmitteln oder Diebstahl.

Bereits zu Beginn der Maßnahmen beobachteten Polizisten einen Rauschgifthandel. Im weiteren Verlauf konnten insgesamt vier Handelsdelikte mit Betäubungsmitteln beweisgesichert dokumentiert und beanzeigt werden. Die Polizisten stellten im Laufe der Kontrollen Marihuana, Haschisch, Heroin, Crack, Kokain und Pregabalin sicher.

Weiterhin gelang es auf Grund der hohen Polizeipräsenz gegen 21:40 einen Räuber im Bahnhofsgebiet festzunehmen, die vorherige Tatausführung wurde mit Hilfe der Videoschutzanlage beweisgesichert dokumentiert.

Vier Verstöße gegen die Waffenverbotszone wurden ebenso angezeigt, die Polizisten zogen in diesem Zusammenhang unter anderem zwei Messer aus dem Verkehr.

Im Zuge der Verkehrskontrollen, vor allem mit Blick auf "Schwächere Verkehrsteilnehmer" wurden 88 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt, in erster Linie wegen des Fahrens über rote Ampeln aber auch auf Grund diverser technischer Mängel an Fahrzeugen.

Die seit Februar 2024 durchgeführten Großkontrollen werden regelmäßig fortgeführt.

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