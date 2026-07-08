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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260708 - 0865 Frankfurt - Bornheim: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte bei Einsatz in Bornheim

Frankfurt (ots)

(di) Ein 37-Jähriger muss sich wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und weiterer Delikte verantworten, nachdem er gestern Mittag (7. Juli 2026) im Rahmen eines Polizeieinsatzes in Bornheim auf die eingesetzten Beamten losging und sich fortgesetzt renitent verhielt.

Nachdem die Mitteilung erging, dass gegen 12:50 Uhr eine Person im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Inheidener Straße randalieren würde, trafen die eingesetzten Beamten auf den oben genannten 37-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass ihm bereits zuvor gerichtlich untersagt worden war, sich an der Anschrift aufzuhalten. Bei der weitergehenden Überprüfung versuchte er, die Beamten mittels eines Kopfstoßes zu treffen. Während der darauffolgenden Maßnahmen verhielt sich die Person weiterhin aggressiv und stieß wüste Beleidigungen sowie Bedrohungen aus.

Aufgrund des gezeigten fremdgefährdenden Verhaltens brachten die eingesetzten Beamten den 37-Jährigen in eine psychiatrische Abteilung. Auch hier sprach er fortwährend Beleidigungen aus und versuchte, die eingesetzten Beamten sowie die diensthabende Ärztin zu verletzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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