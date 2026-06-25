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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Windeck (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rathausstraße im Windecker Ortsteil Rosbach ist am Mittwoch (24. Juni) ein 39-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Gegen 14:45 Uhr befuhr eine 56-jährige Windeckerin mit ihrem Mercedes die Rathausstraße aus Richtung Au (Sieg) kommend in Fahrtrichtung Schladern. In Höhe eines Lebensmittelgeschäftes beabsichtigte sie, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen.

Ein hinter dem Pkw fahrender 39-jähriger Motorradfahrer aus Pracht (Rheinland-Pfalz), der mit seiner Yamaha unterwegs war, erkannte den Abbiegevorgang nach ersten Erkenntnissen offenbar zu spät. Trotz eines Ausweichversuchs nach links konnte er einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug nicht mehr verhindern.

Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er vor Ort entlassen. Die 56-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf einen insgesamt vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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