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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Flüchtiger Ladendieb läuft Kriminalbeamten in die Arme
Untersuchungshaft

Troisdorf (ots)

Am Mittwochmorgen (24. Juni) stahl ein 28-jähriger Ladendieb kurz nach 07.00 Uhr unbemerkt die Jacke einer Supermarktmitarbeiterin am Theodor-Heuss-Ring in Troisdorf. In der Jacke steckten die Autoschlüssel und das Portemonnaie der Verkäuferin. Zudem stahl er noch einige Flaschen Schnaps. Beim Verlassen des Supermarkts durch den Notausgang löste er einen Alarm aus, der einen Mitarbeiter auf den Diebstahl aufmerksam machte. Dieser nahm sofort die Verfolgung auf. Auch ein Kriminalbeamter des nahegelegenen Kriminalkommissariats West, der auf dem Weg zur Dienststelle war, hörte den Alarm und schloss sich der Verfolgung an. Nach etwa 100 Metern stellten sie den Dieb.

Der polizeibekannte 28-jährige Kölner gestand den Diebstahl. Noch am Mittag führte man ihn einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Der Kölner war erst kurz vor der Tat aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, nachdem er am Abend zuvor (23. Juni) alkoholisiert im Krankenhaus Troisdorf randaliert hatte und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden war. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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