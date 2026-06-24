Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raub auf Mobilfunkladen

Täter erbeuten Handys im Wert von 25.000 Euro

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (23. Juni) kam es in Troisdorf gegen 17:30 Uhr zu einem Raub auf ein Mobilfunkgeschäft, bei dem vier Täter Handys im Wert von etwa 25.000 Euro erbeuteten. Der 38 Jahre alte Geschäftsführer des Ladenlokals, das sich in der Fußgängerzone an der Kölner Straße befindet, schilderte den hinzugerufenen Polizisten folgenden Sachverhalt: Zur Tatzeit betraten nacheinander insgesamt vier Tatverdächtige das Geschäft, gaben sich als interessierte Kunden aus und verließen dann jeweils den Laden, ohne einen Kauf getätigt zu haben. Nach kurzer Zeit kehrten die Vier zurück. Sie bedrängten den 38-Jährigen verbal und körperlich und nötigten ihn so zur Herausgabe von Mobiltelefonen aus Lagerbeständen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß mit etwa 40 Mobilfunkgeräten der Hersteller Apple und Samsung in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 25.000 Euro. Der Bestohlene und eine Zeugin, die die Flucht von ihrer Wohnung aus beobachten konnte, beschrieben die Tatverdächtigen wie folgt: Der erste war zwischen 20 und 25 Jahren alt und zwischen 1,70 und 1,75m groß, hatte eine sportliche Statur, zurückgegelte dunkle Haare, tätowierte Arme, einen leichten Dreitage- und einen dünnen Oberlippenbart, war mit einem schwarzen T-Shirt sowie dunkler Jeans bekleidet. Der Zweite hatte eine dünne Statur, war etwa 16 Jahre alt, trug kurze, dunkle Haare, Jeans und ein helles T-Shirt. Die anderen beiden Verdächtigen sollen 17 bis 20 Jahre alt und ebenfalls schlank gewesen sein. Alle Verdächtigen sprachen Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet darum, Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Beute unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

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