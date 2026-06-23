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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lohmar (ots)

Am Montagnachmittag (22. Juni) kam es im Kreuzungsbereich Derenbachweg/Kapellenstraße in Lohmar-Heide zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriges Kind leicht verletzt wurde.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lohmarer mit seinem Ford Van den Derenbachweg in Fahrtrichtung Bundesstraße 56 (B 56). Zeitgleich war eine 43-jährige Lohmarerin mit ihrem Audi auf der Kapellenstraße in Richtung Franzhäuschenstraße unterwegs. In ihrem Fahrzeug befand sich zudem ihre sechsjährige Tochter.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Ford des 57-Jährigen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Das sechsjährige Mädchen erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde das Kind gemeinsam mit seiner Mutter zur weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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