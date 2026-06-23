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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in "Trading-Card-Game" Laden

Siegburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (22. Juni) brach ein Unbekannter gegen 04.00 Uhr in ein Geschäft für "Trading-Card-Games" (TCG) in der Kaiserstraße in Siegburg ein.

Ein Anwohner hörte einen lauten Knall, schaute vom Balkon und sah eine dunkel gekleidete Person, die etwas in der Hand hielt und aus dem Laden kam. Der Mann stieg in einen dunklen Kombi, der vor dem Geschäft parkte, und fuhr in Richtung Kronprinzenstraße davon.

Die Fahndung nach dem Fahrzeug blieb bisher erfolglos.

Der Täter hatte die Glasscheibe der Eingangstür zerstört und aus einer Vitrine Sammelkarten im Wert von mehreren Hundert Euro sowie sogenannte Booster-Packs gestohlen. Außerdem nahm er Bargeld aus dem angrenzenden Büro mit. Der genaue Schaden steht noch nicht fest, dürfte aber im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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