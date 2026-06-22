Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Ein 57-jähriger Kölner stieß am Sonntagabend (21. Juni) in Troisdorf beim Linksabbiegen von der Uferstraße in den Uferweg mit einem 24-jährigen Motorradfahrer aus Niederkassel zusammen.

Der Kölner fuhr mit seiner 54-jährigen Beifahrerin im VW Golf stadtauswärts auf der Uferstraße. Beim Abbiegen in den für Kraftfahrzeuge gesperrten Uferweg übersah er offenbar den stadteinwärts fahrenden Suzuki-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, die beiden Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Unfallhergang. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell