Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
POL-SU: Motorradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt
Troisdorf (ots)
Ein 57-jähriger Kölner stieß am Sonntagabend (21. Juni) in Troisdorf beim Linksabbiegen von der Uferstraße in den Uferweg mit einem 24-jährigen Motorradfahrer aus Niederkassel zusammen.
Der Kölner fuhr mit seiner 54-jährigen Beifahrerin im VW Golf stadtauswärts auf der Uferstraße. Beim Abbiegen in den für Kraftfahrzeuge gesperrten Uferweg übersah er offenbar den stadteinwärts fahrenden Suzuki-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, die beiden Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus.
Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Unfallhergang. (Bi)
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