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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Ein 57-jähriger Kölner stieß am Sonntagabend (21. Juni) in Troisdorf beim Linksabbiegen von der Uferstraße in den Uferweg mit einem 24-jährigen Motorradfahrer aus Niederkassel zusammen.

Der Kölner fuhr mit seiner 54-jährigen Beifahrerin im VW Golf stadtauswärts auf der Uferstraße. Beim Abbiegen in den für Kraftfahrzeuge gesperrten Uferweg übersah er offenbar den stadteinwärts fahrenden Suzuki-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, die beiden Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Unfallhergang. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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