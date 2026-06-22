Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Unfälle mit Krankenfahrstühlen

Sankt Augustin/Niederkassel (ots)

Am Freitag (19. Juni) musste die Polizei zweimal zu Unfällen mit elektrischen Krankenfahrstühlen ausrücken.

Um 16.00 Uhr krachte es in Sankt Augustin auf der Paulauskirchstraße. Ein 89-jähriger Mann geriet mit seinem Elektromobil aus ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem stehenden Pkw zusammen. Beim Sturz verletzte er sich leicht und kam ins Krankenhaus. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Gegen 19.00 Uhr ereignete sich der nächste Unfall in Niederkassel. Ein 81-jähriger Mann kippte beim Abbiegen von der Nießengasse in die Rathausstraße mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl um. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Auch er erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Möglicherweise führte Dehydrierung durch die Hitze zum Unfall.

Das Verkehrskommissariat ermittelt die Unfallursachen. (Bi)

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