PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Bargeld und Autoschlüssel

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagabend (19. Juni) brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Sankt Augustin ein. Sie kletterten vermutlich auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Mülldorfer Straße und hebelten die Balkontür auf. Im Schlafzimmer fanden sie Ersparnisse und nahmen vom Schlüsselbrett zwei Autoschlüssel mit.

Gegen 23.45 Uhr hörten Nachbarn verdächtige Geräusche aus der Wohnung. Als sie nachsahen, begegneten ihnen zwei Männer, die in Richtung der Rethelstraße flüchteten. Beide trugen dunkle Kleidung, Base-Caps mit Stirnlampen und hatten dunkles Haar sowie einen gebräunten Teint. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos.

Die beiden Autos der Bewohner standen noch am Abstellort und wurden inzwischen an einen sicheren Platz gebracht.

Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321.

Die Polizei informiert:

Die Kriminalpolizei in Siegburg bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz an. Termine können per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02241 541-4777 vereinbart werden. #KEinbruch (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 09:59

    POL-SU: Anlagebetrug durch Deep-Fake-Videos

    Ruppichteroth (ots) - Ein 69-jähriger Mann aus Ruppichteroth fiel auf ein Deep-Fake-Video herein und investierte mehrere tausend Euro in ein fragwürdiges Finanzprodukt. Im April stieß er zufällig im Internet auf das Video und wurde neugierig. Er eröffnete ein Konto, überwies Geld - und erlebte das böse Erwachen, als er nach angeblich rekordverdächtigen Gewinnen in Kryptowährungen sein Geld zurückforderte. Alles ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:14

    POL-SU: Falsche Handwerker stehlen Schmuck

    Troisdorf (ots) - Am Donnerstagnachmittag (18. Juni) fiel eine 89-jährige Troisdorferin falschen Handwerkern zum Opfer. Gegen 16.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Alemannenstraße. Der schwarzhaarige Mann mit Bart, gekleidet in einen Blaumann, behauptete, es habe einen Wasserrohrbruch gegeben. Er müsse im Badezimmer der Seniorin Überprüfungen ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:13

    POL-SU: Einbruch in Kleingartenanlage

    Siegburg (ots) - Am Donnerstagabend (18. Juni) bemerkten Pächter des Kleingärtner-Vereins an der Isaac-Bürger-Straße in Siegburg, dass Unbekannte die Vorhängeschlösser von mindestens drei Parzellen sowie deren Gartenlauben aufgebrochen hatten. Ob Diebe etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und bittet unter 02241 541-3121 um Hinweise. (Bi) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren