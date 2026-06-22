Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Bargeld und Autoschlüssel

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagabend (19. Juni) brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Sankt Augustin ein. Sie kletterten vermutlich auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Mülldorfer Straße und hebelten die Balkontür auf. Im Schlafzimmer fanden sie Ersparnisse und nahmen vom Schlüsselbrett zwei Autoschlüssel mit.

Gegen 23.45 Uhr hörten Nachbarn verdächtige Geräusche aus der Wohnung. Als sie nachsahen, begegneten ihnen zwei Männer, die in Richtung der Rethelstraße flüchteten. Beide trugen dunkle Kleidung, Base-Caps mit Stirnlampen und hatten dunkles Haar sowie einen gebräunten Teint. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos.

Die beiden Autos der Bewohner standen noch am Abstellort und wurden inzwischen an einen sicheren Platz gebracht.

Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321.

Die Polizei informiert:

Die Kriminalpolizei in Siegburg bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz an. Termine können per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02241 541-4777 vereinbart werden. #KEinbruch (Bi)

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