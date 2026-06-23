Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 41-Jährige wird Opfer von Quishing-Betrug

Sankt Augustin (ots)

Quishing ist eine Form des Betrugs, bei dem Kriminelle manipulierte QR-Codes verschicken, um an persönliche Daten oder Geld zu gelangen. Das Wort Quishing setzt sich aus QR-Code und Phishing zusammen. Im vorliegenden Fall meldete sich am Montag (22. Juni) eine 41 Jahre alte Frau aus Sankt Augustin bei der Polizei und gab an, am Nachmittag eine Nachricht eines Online-Verkaufsportals erhalten zu haben, in der ihr mitgeteilt wurde, dass sich jemand für eines ihrer Inserate interessiere. Anschließend habe die 41-Jährige einen QR-Code erhalten, um den erhofften Kauf abschließen zu können. Bei der Nutzung des Codes sei die Frau angewiesen worden, ihre Bankdaten zur Verifizierung anzugeben. Hierbei sei sie vermeintlich zu ihrer Bank weitergeleitet worden. Die Sankt Augustinerin habe dann zwei Mal per Fingerabdruck die Bestätigung ihres Bankkontos veranlasst. Die Vorgänge habe sie jeweils über ihr Mobiltelefon getätigt. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass von ihrem Girokonto zwei Beträge in einer Gesamthöhe von etwa 1500 Euro abgebucht worden waren. Die Geschädigte ließ daraufhin unmittelbar ihr Konto sperren und kontaktierte die Polizei. Diese hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Computerbetrugs aufgenommen. Es wird vor derartigen Betrugsmaschen gewarnt. Es wird geraten, QR-Codes genau zu prüfen, besondere Vorsicht bei Kurzlinks walten zu lassen, falls möglich den direkten App-Zugriff nutzen, aktuelle Warnungen zu beachten und im Zweifelsfall einen QR-Code nicht zu scannen. (Uhl)

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