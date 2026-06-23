Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Fahrer versteckt sich vor Polizei

Hennef (ots)

In der Nacht auf Dienstag (23. Juni) endete ein Streit in Hennef für ein Paar mit Strafanzeigen. Eine 25-Jährige hatte gegen 03:15 Uhr die Polizei verständigt, da sie Streit mit ihrem Partner hatte. Vor Ort trafen die Beamten auf den 36-Jährigen, der auf einem E-Scooter auf dem Gehweg der Dambroicher Straße an ihnen vorbeifuhr. Die Polizisten folgten dem Mann mit dem Streifenwagen und forderten ihn über Außenlautsprecher zum Anhalten auf. Der Hennefer missachtete die Anweisungen und fuhr weiter über die Marienstraße. Hier sprang er unvermittelt von seinem Fahrzeug und überwand den Zaun eines Friedhofs, auf dem er sich dann versteckte. Schnell konnten die Polizeibeamten den Gesuchten in einem Gebüsch aufspüren. Da sich im anschließenden Gespräch Hinweise auf eine Alkoholisierung des 36-Jährigen ergaben, wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,8 Promille ergab. Der Verkehrssünder wurde daher mit zu einer Polizeiwache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Da sich herausstellte, dass für den Roller kein gültiger Versicherungsschutz bestand und das angebrachte Kennzeichen manipuliert war, muss sich der Mann neben dem Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss auch wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Da seine Partnerin die Halterin des Gefährts ist, erwartet sie ebenfalls eine Anzeige wegen des Verdachts, nicht verhindert oder zugelassen zu haben, dass ihr nicht versichertes Fahrzeug im öffentlichen Raum genutzt wurde. (Uhl)

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