Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kellerraum - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niederkassel (ots)

Zwischen Freitag (19. Juni) und Montag (22. Juni) kam es zu einem Einbruch in einen Kellerraum in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Brüsseler Straße im Niederkasseler Ortsteil Lülsdorf.

Unbekannte Täter verschafften sich in dem Tatzeitraum gewaltsam Zugang zu dem Kellerabteil, indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen. Entwendet wurden ein mobiles Klimagerät, drei Werkzeugkoffer sowie ein silbernes Mountainbike des Herstellers Propain.

Der Eigentümer stellte den Einbruch am Montagabend fest und informierte die Polizei. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brüsseler Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.

Kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz bieten die Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei in Siegburg an. Informationen sowie Terminvereinbarungen sind per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02241 541-4777 möglich. #KEinbruch (Re)

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