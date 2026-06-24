PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrerin bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagmittag (23. Juni) kam es auf der Grantham-Allee im Sankt Augustiner Ortsteil Mülldorf zu einem sogenannten Dooring-Unfall, durch den eine 44-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Gegen 13:00 Uhr befuhr die 44-jährige Frau aus Hennef mit ihrem Fahrrad die Grantham-Allee in Fahrtrichtung Rathausallee. Zeitgleich parkte ein 31-jähriger Mann aus Köln seinen Pkw in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand.

Als die Radfahrerin den geparkten Mitsubishi passieren wollte, öffnete der 31-Jährige die Fahrertür, um auszusteigen. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, kollidierte mit der geöffneten Fahrzeugtür und stürzte auf die Fahrbahn.

Durch den Unfall erlitt die 44-Jährige leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte sie ab. An dem Fahrrad sowie dem Pkw entstand geringer Sachschaden, der auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt wird.

Die Polizei leitete gegen den 31-jährigen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei weist auf die Gefahren sogenannter Dooring-Unfälle hin, deren Folgen oftmals deutlich schwerwiegender ausfallen können. Dabei stellen nicht nur Fahrer-, sondern auch Beifahrertüren eine erhebliche Gefahr für Radfahrende dar. Zur Vermeidung solcher Unfälle empfiehlt die Polizei den sogenannten "Holländischen Griff": Dabei wird die Fahrertür mit der rechten Hand und die Beifahrertür mit der linken Hand geöffnet. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch in Richtung Fahrbahn oder Radweg, wodurch herannahende Radfahrende besser wahrgenommen werden können. Radfahrende sollten zudem beim Passieren parkender Fahrzeuge einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einhalten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 12:03

    POL-SU: Die Polizei bittet um Mithilfe: 66-jähriger Mann vermisst

    Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Seit Montag (22. Juni) wird der 66-jährige Herbert B. aus Neunkirchen-Seelscheid vermisst. Er verließ sein Haus ohne erkennbares Ziel und ließ persönliche Gegenstände zurück. Vermutlich fährt er einen braunen Dacia Sandero mit dem Kennzeichen SU-UB 3665. Wegen gesundheitlicher Probleme könnte er sich in einer hilflosen Lage ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 10:50

    POL-SU: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Lohmar (ots) - Am Montagnachmittag (22. Juni) kam es im Kreuzungsbereich Derenbachweg/Kapellenstraße in Lohmar-Heide zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriges Kind leicht verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lohmarer mit seinem Ford Van den Derenbachweg in Fahrtrichtung Bundesstraße 56 (B 56). Zeitgleich war eine 43-jährige Lohmarerin mit ihrem Audi auf der Kapellenstraße in Richtung ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 10:45

    POL-SU: Einbruch in Kellerraum - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Niederkassel (ots) - Zwischen Freitag (19. Juni) und Montag (22. Juni) kam es zu einem Einbruch in einen Kellerraum in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Brüsseler Straße im Niederkasseler Ortsteil Lülsdorf. Unbekannte Täter verschafften sich in dem Tatzeitraum gewaltsam Zugang zu dem Kellerabteil, indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen. Entwendet wurden ein mobiles Klimagerät, drei Werkzeugkoffer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren