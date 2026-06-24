Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrerin bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagmittag (23. Juni) kam es auf der Grantham-Allee im Sankt Augustiner Ortsteil Mülldorf zu einem sogenannten Dooring-Unfall, durch den eine 44-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Gegen 13:00 Uhr befuhr die 44-jährige Frau aus Hennef mit ihrem Fahrrad die Grantham-Allee in Fahrtrichtung Rathausallee. Zeitgleich parkte ein 31-jähriger Mann aus Köln seinen Pkw in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand.

Als die Radfahrerin den geparkten Mitsubishi passieren wollte, öffnete der 31-Jährige die Fahrertür, um auszusteigen. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, kollidierte mit der geöffneten Fahrzeugtür und stürzte auf die Fahrbahn.

Durch den Unfall erlitt die 44-Jährige leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte sie ab. An dem Fahrrad sowie dem Pkw entstand geringer Sachschaden, der auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt wird.

Die Polizei leitete gegen den 31-jährigen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei weist auf die Gefahren sogenannter Dooring-Unfälle hin, deren Folgen oftmals deutlich schwerwiegender ausfallen können. Dabei stellen nicht nur Fahrer-, sondern auch Beifahrertüren eine erhebliche Gefahr für Radfahrende dar. Zur Vermeidung solcher Unfälle empfiehlt die Polizei den sogenannten "Holländischen Griff": Dabei wird die Fahrertür mit der rechten Hand und die Beifahrertür mit der linken Hand geöffnet. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch in Richtung Fahrbahn oder Radweg, wodurch herannahende Radfahrende besser wahrgenommen werden können. Radfahrende sollten zudem beim Passieren parkender Fahrzeuge einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einhalten. (Re)

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