Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Die Polizei bittet um Mithilfe: 66-jähriger Mann vermisst

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Seit Montag (22. Juni) wird der 66-jährige Herbert B. aus Neunkirchen-Seelscheid vermisst. Er verließ sein Haus ohne erkennbares Ziel und ließ persönliche Gegenstände zurück. Vermutlich fährt er einen braunen Dacia Sandero mit dem Kennzeichen SU-UB 3665. Wegen gesundheitlicher Probleme könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Herbert B. ist etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur und trug zuletzt ein Polohemd und eine kurze Hose.

Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche. Ein Foto des Vermissten ist auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/207519 abrufbar.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell