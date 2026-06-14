Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressemitteilung der Polizei Hachenburg vom 14.06.2026

Hachenburg (ots)

1. Körperverletzung

Tatort: Bad Marienberg, Parkhaus Albrechtstraße Tatzeit: 13.06.2026, 22:31 Uhr Hergang: Eine bisher unbekannte Personengruppe mit mehreren, vermutlich acht jungen männlichen Personen griff ein Pärchen im Bereich des Parkhauses an. Im Verlaufe der Auseinandersetzung wurde die männliche Person durch Tritte verletzt. Die bisher unbekannten Täter entfernten sich anschließend unerkannt.

Sollten sich zeugen des Vorfalls finden, so werden diese gebeten sich mit der Polizei in Hachenburg in Verbindung zu setzen.

2. Trunkenheitsfahrt

Tatort: Mündersbach, Auenweg

Tatzeit: 13.06.2026, 23:15 Uhr Hergang: Nach Streitigkeiten zwischen zwei Personen konnte die Polizei feststellen, dass einer der beiden alkoholisiert einen E- Scooter führte. Im wurde eine Blutprobe entnommen. Auf den Mann kommt nun ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

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