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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Pkw
Seitenscheibe eingeschlagen

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (24. Juni) meldete eine Frau der Polizei in Sankt Augustin einen Diebstahl aus ihrem Pkw. Die Frau gab an, das Fahrzeug gegen 07:50 Uhr auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte an der Straße Pleiser Dreieck im Ortsteil Niederpleis abgestellt zu haben. Die 38-Jährige habe dann ihr Kind in die Einrichtung gebracht. Als sie etwa zehn Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, entdeckte sie, dass die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Von der Rücksitzbank fehlte die Handtasche, die die Sankt Augustinerin dort deponiert hatte. Mit der Tasche wurden die Geldbörse samt Ausweisdokumenten, Fahrzeugpapieren, EC- und Kredit-Karten sowie einem geringen Bargeldbetrag gestohlen. Die hinzugerufene Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, sich unter 02241 541-3341 zu melden. Es wird geraten, keine Wertsachen oder Bargeld, Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnanschrift und Hausschlüssel im Auto zu lassen. Melden Sie Diebstähle umgehend der Polizei. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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