Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK MArburg-Biedenkopf: Suche nach Vermisster 13-Jähriger

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Gießen (ots)

Marburg: Seit Donnerstag, 04.06.2026, gg. 15.00 Uhr wird die 13-jährige Neele MAIER von einer Klinik im Stadtgebiet Marburg vermisst. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: ca. 155cm groß, kräftige Figur, braune Haarfarbe. Zur Bekleidung: schwarzer Kapuzenpullover, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Sie trägt eine Brille.

Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zur ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg (Tel. 06421/406-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich in der Anlage.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

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