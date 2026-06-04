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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK MArburg-Biedenkopf: Suche nach Vermisster 13-Jähriger

POL-GI: LK MArburg-Biedenkopf: Suche nach Vermisster 13-Jähriger
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Gießen (ots)

Marburg: Seit Donnerstag, 04.06.2026, gg. 15.00 Uhr wird die 13-jährige Neele MAIER von einer Klinik im Stadtgebiet Marburg vermisst. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: ca. 155cm groß, kräftige Figur, braune Haarfarbe. Zur Bekleidung: schwarzer Kapuzenpullover, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Sie trägt eine Brille.

Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zur ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg (Tel. 06421/406-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich in der Anlage.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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  • 04.06.2026 – 06:50

    POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisste 13-Jährige wieder da

    Gießen (ots) - Grünberg: Die ehemals vermisste 13-Jährige aus Grünberg, Meldung vom 02.06.2026, 22.07 Uhr, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen. L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641/7006-3381 E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de ...

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  • 03.06.2026 – 03:51

    POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisste 13-Jährige wieder da!

    Gießen (ots) - Marburg: Die seit Dienstag, 02.06.2026, gg. 20:15 Uhr vermisste 13-Jährige aus Marburg ist wohlbehalten angetroffen wurden. Die ausgegebene Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Online-Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals vermissten Person aus allen Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und ...

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