PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisste 13-Jährige wieder da!

Gießen (ots)

Marburg: Die seit Dienstag, 02.06.2026, gg. 20:15 Uhr vermisste 13-Jährige aus Marburg ist wohlbehalten angetroffen wurden.

Die ausgegebene Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Online-Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals vermissten Person aus allen Portalen zu entfernen.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 23:38

    POL-GI: Wetteraukreis: Tödlicher Verkehrsunfall bei Echzell

    Gießen (ots) - Echzell: Ein 21-jähriger BMW -Fahrer befuhr am Sonntagabend, 31.05.2026, gegen 20 Uhr, von der B455 kommend, die K181 in Richtung Echzell. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam in einem Feld zum Stehen. Für die 20-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Fahrer musste schwer ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 23:33

    POL-GI: LK-Gießen: Vermisster 88-Jähriger wieder da!

    Gießen (ots) - Staufenberg: Der seit Donnerstag, 28.05.2026, gg. 18.30 Uhr vermisste 88-Jährige aus dem Wohnheim ist wieder da. Er konnte durch einen Zeugen unverletzt angetroffen und wieder ins Wohnheim gebracht werden. Die ausgegebene Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Online-Redaktionen werden gebeten die Lichtbilder des ehemals Vermissten aus allen Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren