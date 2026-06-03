Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisste 13-Jährige wieder da!

Gießen (ots)

Marburg: Die seit Dienstag, 02.06.2026, gg. 20:15 Uhr vermisste 13-Jährige aus Marburg ist wohlbehalten angetroffen wurden.

Die ausgegebene Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Online-Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals vermissten Person aus allen Portalen zu entfernen.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

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