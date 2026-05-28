Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: LK-Gießen: Vermisster 88-Jähriger wieder da!
Gießen (ots)
Staufenberg: Der seit Donnerstag, 28.05.2026, gg. 18.30 Uhr vermisste 88-Jährige aus dem Wohnheim ist wieder da. Er konnte durch einen Zeugen unverletzt angetroffen und wieder ins Wohnheim gebracht werden. Die ausgegebene Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Online-Redaktionen werden gebeten die Lichtbilder des ehemals Vermissten aus allen Portalen zu entfernen.
T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)
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