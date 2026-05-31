Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Tödlicher Verkehrsunfall bei Echzell

Gießen (ots)

Echzell: Ein 21-jähriger BMW -Fahrer befuhr am Sonntagabend, 31.05.2026, gegen 20 Uhr, von der B455 kommend, die K181 in Richtung Echzell. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam in einem Feld zum Stehen. Für die 20-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen werden, Lebensgefahr besteht bei ihm nicht. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde zur Untersuchung der Unfallursache die Hinzuziehung eines Gutachters verfügt. Die K181 blieb zur Aufnahme des Unfalles, der Tätigkeit des Gutachters und Bergung des Fahrzeuges bis 22:30 Uhr voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg, 06031/6010, zu melden.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

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